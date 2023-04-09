Как реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий» в Башкирии

Минсельхоз страны к сентябрю утвердит стратегии долгосрочного развития опорных населенных пунктов в регионах. Там планируется ускоренное развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Речь о селах и малых городах. О том, как программа комплексного развития территорий реализуется в Башкортостане, рассказала первый замминистра сельского хозяйства страны. Она ознакомилась с недавно построенными объектами и обсудила с руководством республики дальнейшее развитие отрасли.

Тесто раскатывает специальный аппарат. А вот все остальное – ручной труд. Пельмени, котлеты, казылык. Бураевское предприятие производит более 50 видов полуфабрикатов. И, как уверяет фермер, все из своего сырья и по стандарту халяль.

– Сколько пельменей в день лепите? – На одного человека по весу от 20 до 25 кг в день. – А поштучно? – А поштучно очень много, я не знаю. Мы даже не считали. Ирина Шайхутдинова, лепщица

В месяц получается до 8 тонн мясных полуфабрикатов. На предприятии создано порядка 50 рабочих мест. Развитию производства помогли федеральные и региональные гранты.

В 2016 году получил по программе «Агростартап» 1,5 млн. Закупили 25 голов нетелей симментальской породы. В 21-м году заявился как семейная ферма. У нас сельхозкооператив работает. Там тоже существенная поддержка и субсидии ежегодные. Рамиль Зарипов, руководитель предприятия «Бураевский фермер»

Первый замминистра сельского хозяйства страны Оксана Лут отметила большое разнообразие и качество продукции. Главный вопрос – каков дальнейший путь развития предприятия? Большая часть фирменных магазинов находится в Уфе. Но в планах реализовывать продукцию в других городах региона. Поддержка предпринимателей на селе – это не только гранты и субсидии, но и развитие инфраструктуры самих сел. В этом году в Бураево появился современный физкультурно-оздоровительный комплекс по федеральной программе. Сотни детей посещают секции вольной борьбы, куреша, каратэ и футбола.

Успел в Нижнекамск съездить, в Татышлы. Там занял 3-е место, в Нижнекамске – 4-е. Хочу стать спецназовцем и получить высший разряд по борьбе. Ильдар Зайдуллин

ФОК в Бураево дает возможность проводить крупные мероприятия. Тут же возникла идея – провести финал сельских спортивных игр страны. Власти республики готовы помочь во всех вопросах.

А вот в селе Раевский благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» была построена школа на 375 мест. Здание возведено с учетом всех современных требований. Рядом появились футбольная и волейбольная площадки с беговой дорожкой. Первых учеников образовательное учреждение примет в сентябре.

Похожие современные школы в скором времени появятся в Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. Об их строительстве главы муниципалитетов доложили уже в рамках совещания. Обсудили и вопросы ввода жилья и объектов инженерный инфраструктуры, здравоохранения и дороги. Особое внимание, по словам федерального чиновника, будет уделено стратегии долгосрочного развития опорных населенных пунктов.

Поэтому мы хотели бы сосредоточиться на тех населенных пунктах, где живут люди, где у них есть работа, чтобы доделать все, что им нужно для жизни, и дальше пойти к следующему населенному пункту. Поэтому здесь каждый регион определяет приоритизацию в рамках опорных населенных пунктов. Не все сможем сделать сразу. Будем идти поступательно. Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства России

Вопросы развития сельских территорий, проведения посевной кампании и взаимодействия Башкортостана с федеральным министерством обсудили и на встрече с главой республики. Оксана Лут отметила рекордные показатели урожая в прошлом году и увеличение производства товарного молока. По ее словам, Башкортостан в лидерах страны по участию в программе комплексного развития сельских территорий. В этом году регион получит более 700 млн рублей из федерального бюджета.

Благодаря вашей поддержке мы находимся в первой тройке по количеству денег, выделяемых на сельские территории. У нас большая доля сельского населения. Готовы двигаться дальше. Программа очень эффективная, очень приветствуется жителями нашего села. Поэтому хотели обсудить дальнейшее развитие программы развития сельских территорий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здесь основные мероприятия у нас этом году – это дороги, жилье по найму, соцнайму. Мы считаем, что это важное и ключевое направление, которое у нас сейчас развивается. Потому что не все люди могут взять ипотеку, не все имеют такую возможность. Но жилье по соцнайму, безусловно, привязывает человека к территории, позволяет ему комфортно жить. Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства России