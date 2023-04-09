Как реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий» в Башкирии

Минсельхоз страны к сентябрю утвердит стратегии долгосрочного развития опорных населенных пунктов в регионах. Там планируется ускоренное развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Речь о селах и малых городах. О том, как программа комплексного развития территорий реализуется в Башкортостане, рассказала первый замминистра сельского хозяйства страны. Она ознакомилась с недавно построенными объектами и обсудила с руководством республики дальнейшее развитие отрасли.
Тесто раскатывает специальный аппарат. А вот все остальное – ручной труд. Пельмени, котлеты, казылык. Бураевское предприятие производит более 50 видов полуфабрикатов. И, как уверяет фермер, все из своего сырья и по стандарту халяль.
В месяц получается до 8 тонн мясных полуфабрикатов. На предприятии создано порядка 50 рабочих мест. Развитию производства помогли федеральные и региональные гранты.
Первый замминистра сельского хозяйства страны Оксана Лут отметила большое разнообразие и качество продукции. Главный вопрос – каков дальнейший путь развития предприятия? Большая часть фирменных магазинов находится в Уфе. Но в планах реализовывать продукцию в других городах региона. Поддержка предпринимателей на селе – это не только гранты и субсидии, но и развитие инфраструктуры самих сел. В этом году в Бураево появился современный физкультурно-оздоровительный комплекс по федеральной программе. Сотни детей посещают секции вольной борьбы, куреша, каратэ и футбола.
ФОК в Бураево дает возможность проводить крупные мероприятия. Тут же возникла идея – провести финал сельских спортивных игр страны. Власти республики готовы помочь во всех вопросах.
А вот в селе Раевский благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» была построена школа на 375 мест. Здание возведено с учетом всех современных требований. Рядом появились футбольная и волейбольная площадки с беговой дорожкой. Первых учеников образовательное учреждение примет в сентябре.
Похожие современные школы в скором времени появятся в Хайбуллинском и Чекмагушевском районах. Об их строительстве главы муниципалитетов доложили уже в рамках совещания. Обсудили и вопросы ввода жилья и объектов инженерный инфраструктуры, здравоохранения и дороги. Особое внимание, по словам федерального чиновника, будет уделено стратегии долгосрочного развития опорных населенных пунктов.
Вопросы развития сельских территорий, проведения посевной кампании и взаимодействия Башкортостана с федеральным министерством обсудили и на встрече с главой республики. Оксана Лут отметила рекордные показатели урожая в прошлом году и увеличение производства товарного молока. По ее словам, Башкортостан в лидерах страны по участию в программе комплексного развития сельских территорий. В этом году регион получит более 700 млн рублей из федерального бюджета.
За два года работы госпрограммы около 500 семей в республике получили субсидии на улучшение жилищных условий. Помимо этого, реализовано 130 проектов благоустройства, проложены десятки километров газо- и водопроводов. Цель – сделать так, чтобы комфорт жизни на селе не отставал от города, а жители смело строили планы на будущее.