В Уфе продолжается расследование, связанное с допинг-скандалом в МХК «Толпар»

Уфимский «Толпар» попал в неприятную ситуацию допинг-контроля. Нашумевшая история с «Милдронатом» в 2016 году, казалось бы, должна был на века ликвидировать его из аптечки атлетов. Однако истории применения и последующего выявления по-прежнему случаются. РУСАДА сообщила о том, что в пробах двух игроков уфимской молодежки был найден мельдоний – действующее вещество «Милдроната». На данный момент расследование продолжается, проверяются результаты исследований других игроков команды.

Кардиологический препарат «Милдронат», или его еще называют мельдоний, пополнил список запрещенных 1 января 2016 года. Спустя буквально пару месяцев ведущие спортсмены России оказались в центре допинг-скандала. В пробах у некоторых атлетов обнаружили «Милдронат». В их числе звезда мирового спорта Мария Шарапова, победитель и призер Олимпийских игр, рекордсмен мира шорт-трекер Семен Елистратов и тогда подающий надежды молодой биатлонист Эдуард Латыпов.

Карьера спортсменов оказалась под угрозой. Некоторые решились на вскрытие пробы В, которая тоже оказалась положительной. А Мария Шарапова и вовсе призналась в том, что десять лет спокойно применяла «Милдронат» и своим признанием она фактически спасла российский спорт. Тогда много спорили, считается ли «Милдронат» допингом.

Тогда создатель препарата латвийский ученый Иварс Калвиньш был возмущен, уверяя: «Милдронат» – не допинг. Однако эти возмущения ни к чему не привели. ВАДА, разумеется, не исключила препарат из списка запрещенных. Да и некоторые специалисты констатируют: препарат тонизирующий.

Но, похоже, не везде от него избавились. Новости от молодежного «Толпара» снова мелькают в СМИ, но удивляя положительными результатами не на льду, а допинг-проб. По неофициальной информации, известно о шести или семи игроках. Их фамилии засекречены, а вскрыты только пробы А. В уфимском клубе пока ситуацию не комментируют. Известно, что в КХЛ тестирование игроков реализуется совместно с РУСАДА.

В текущем чемпионате проведением тестирования занимается РУСАДА, работающая в четком соответствии с требованиями ВАДА. КХЛ не влияет на выбор представителей РУСАДА по забору допинг-проб у хоккеистов чемпионата, а также не вмешивается в саму процедуру.



Никита Щитов прослыл в главной хоккейной лиге страны едва ли не главным правдорубом. Он сам прошел непростой путь из дворовой коробки до команды мастеров. Знает всю хоккейную кухню.

Сейчас в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что в допинг-пробах хоккеистов молодежки обнаружен не «Милдронат» и даже не у нескольких человек, а у всей команды. Понятно, что лучше дождаться официальной информации. И хорошо бы самим хоккеистам, всем спортсменам ответственнее относиться к препаратам, которые им предлагают. У каждого есть выбор.