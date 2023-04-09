Первые штрафы и ДТП: в Уфе прошел рейд ГИБДД среди электросамокатчиков

Сезон любителей езды на самокатах открыт. В Уфе нарушителям уже начали выписывать первые штрафы. С 1 марта в стране для управления данным транспортом необходимо соблюдать ряд правил. В столице прошёл рейд ГИБДД. Самое частое нарушение – пересечение проезжей части на самокате. За это теперь придётся платить. Повезёт, если деньгами. Кто-то попадает в ситуации, когда приходится расплачиваться здоровьем.

Одна из первых обладательниц штрафа за проезд по зебре на электросамокате оправдывается, мол, не знала, что нужно спешиваться. Впрочем, ошибку признала и обещала впредь пересекать дорогу по правилам. С 1 марта в России в ПДД вступили изменения. Электросамокаты официально теперь часть транспортной системы. В списке ещё электрические скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса. Всё это обрело название СИМ – аббревиатура расшифровывается как «средство индивидуальной мобильности».

Правила дорожного движения схожи с велосипедными. Причём водителем считается тот, кто управляет электросамокатом. Если же у транспорта нет двигателя, то человек приравнивается к пешеходу. В обоих случаях ответственность за ДТП пользователи будут нести не как водители.

Оплата штрафа – не самое страшное, что может случиться после использования электросамокатов. Расплачиваться некоторым приходиться здоровьем. Сезон катания только начинается, но в Уфе уже есть зарегистрированное ДТП с участием данного электротранспорта. В девушку на значительной скорости влетел молодой человек, управлявший самокатом, а если точнее – не справившийся с управлением.

Случаются инциденты, когда травмируются и сами водители электросамокатов. Как, например, уфимец Айрат Сайфуллин. Мужчина попросил не показывать его лица. Вместо прогулки оказался в больнице. Гипс, операция, установка пластин, сейчас – реабилитация. В июне прошлого года он решил опробовать новый для себя вид транспорта. Успел проехать не больше 300 метров. Перед самокатом выбежали дети, а затормозить не удалось.