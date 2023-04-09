В военкомате Башкирии рассказали, как проходит весенняя призывная кампания

Вручают повестки в этот призыв по старинке – лично в руки. А вот электронные через Госуслуги пока не рассылают. Хотя такую возможность сейчас рассматривают в Госдуме, как и законопроект о повышении призывного возраста. Что касается сроков службы, то здесь всё остается по-прежнему. Служить в армии призывники будут не больше обычного – 12 месяцев. При этом в военном комиссариате уверяют: ни один призывник не будет направлен в зону спецоперации.