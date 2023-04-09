В военкомате Башкирии рассказали, как проходит весенняя призывная кампания

В рамках весеннего призыва из Башкортостана на срочную службу заберут 5,5 тыс. молодых мужчин. Об этом на неделе рассказали в военкомате республики. Кампания продлится 3,5 месяца – до 15 июля. Где и сколько будут служить рекруты и какие ещё есть нововведения в этом призыве?
Перед тем как сбросить с себя «гражданку» и облачиться в военную форму, призывники проходят медицинский осмотр. Ведь то, где будет служить будущий новобранец, зависит не только от его желаний, но и от состояния здоровья.
Всё чаще ребята отдают предпочтение ракетным войскам стратегического назначения и морской пехоте, но всё же в топе у нынешних призывников привычные ВДВ.
Вручают повестки в этот призыв по старинке – лично в руки. А вот электронные через Госуслуги пока не рассылают. Хотя такую возможность сейчас рассматривают в Госдуме, как и законопроект о повышении призывного возраста. Что касается сроков службы, то здесь всё остается по-прежнему. Служить в армии призывники будут не больше обычного – 12 месяцев. При этом в военном комиссариате уверяют: ни один призывник не будет направлен в зону спецоперации.
Кульминация весеннего призыва – отправка в войска. Первые рекруты покинут сборный пункт в 20-х числах апреля. Нести службу они будут в воинских частях по всей стране – от Калининграда до Камчатки.