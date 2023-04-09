В Башкирии продолжается набор на контрактную службу

Консультировать желающих по этим вопросам стали, например, в многофункциональных центрах республики. Получить ответы на интересующие вопросы жители могут в любом офисе, главное – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также справочную помощь можно получить дистанционно, на сайте МФЦ, либо у операторов кол-центра по единым номерам 117 и 122.

В районах и городах продолжают открываться новые информационные пункты, где кандидаты могут пройти первичное собеседование. В числе преимуществ службы в Вооруженных силах – зарплата от 180 тысяч рублей. Человек также может пользоваться целым рядом причитающихся льгот. Всевозможные привилегии предусмотрены и для членов их семей. Стать контрактником имеют право и мужчины, не проходившие воинскую службу, однако получившие высшее или среднее профессиональное образование.