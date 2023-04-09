В Уфе открылись большие гастроли московского театра имени Вахтангова

«Война и мир» за пять часов. В Уфе открылись большие гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова – одного из самых известных в стране. Его труппа в течение нескольких дней представит шесть постановок на двух уфимских площадках. На одной из них уже аншлаг. Речь о легендарном спектакле по мотивам романа Льва Толстого.

Зрителя ничто не отвлекает от эволюции героев постановки. На сцене минимум декораций, только огромная серая стена – словно символ застывшей истории. Здесь нет лишних деталей. Именно поэтому события четырёх томов романа «Война и мир» режиссеру удалось уместить в пять часов сценического действия.

Как сохранить саму суть романа? Это же не просто вселить и сохранить. Всю эмоцию, философию романа. Вот режиссеру Римасу Туминасу это удалось. Юрий Шлыков, актер Государственного театра им. Е. Вахтангова, народный артист РФ

Вместе со зрителями мы, актеры, в эту историю погрузились, прожили ее, ощутили все вместе. Вот такие ожидания, чтобы мы все вместе смогли погрузиться в эту историю. Юрий Поляк, Государственного театра им. Е. Вахтангова

Актерам и самим пришлось погружаться в атмосферу новой театральной площадки. Правда, репетицию проводили буквально за пару часов до премьеры. Для того чтобы уфимский зритель мог увидеть спектакли театра Вахтангова на том же уровне, что и в Москве, шла большая техническая подготовка: целые сутки персонал устанавливал оборудование и декорации, настраивал свет и звук.

Мы с собой привозим всегда две фуры оборудования, помимо декораций, чтобы как раз зрители, которые пришли сегодня в русский театр, увидели спектакль так, как он идет в Москве. Без скидок на регион, без скидок, что и так можно поиграть, что и так сойдет. У нас такого нет. Мы в первую очередь заботимся о качестве показа. Кирилл Крок, директор Государственного театра им. Е. Вахтангова, заслуженный работник культуры РФ

И зрители оценили. На первом же спектакле был настоящий аншлаг.

Всем уфимцам я бы посоветовал посещать театр имени Вахтангова, когда он приедет к нам в Башкирию еще раз. Не зря этот театр Вахтанговский уже который год становится лучшим театром России. Владимир Лукьянов

Наконец я дождалась. Я счастлива. Я буду смотреть второй раз. Мне кажется, если они приедут, я буду смотреть в третий, если я прилечу в Москву, я буду смотреть в четвертый. Мне кажется, это просто шедевр театрального искусства. Ольга Лукьянова

Хочется быть современниками тех великих актеров, которые играют на этой сцене. Это Сергей Маковецкий, Евгений Князев. Это тоже часть нашей жизни, то, что будет вместе с нами. Наши современники. Всегда хочется посмотреть на их работы. Тоже очень большое удовольствие для души и для сердца. Руслан Казыханов