Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!»

В Уфе в рамках Всемирного дня здоровья прошла всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!». Жители республики смогли проверить на точность показаний свои тонометры. Проверка аппаратов – бесплатная. По итогам метрологи дали рекомендации по устранению выявленных неисправностей.

Цель акции Росстандарта – напомнить населению о необходимости и важности регулярной проверки тонометров, ведь от показания прибора зависит и предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний, а также лечение, если оно необходимо.

Айгуль Шакурова, пресс-секретарь регионального центра Росстандарта в Республике Башкортостан

Специалисты регионального центра Росстандарта в Башкортостане в этом году проводят акцию в двух городах: в Стерлитамаке и в Уфе. Прошлой весной в республике проверили порядка 300 тонометров. В этот раз – более 400.

Чаще всего в тонометрах встречаются следующие проблемы: неисправность манжетов, неисправность груши, которую накачивают, либо неисправность механизма накачивания, то есть компрессора, который находится непосредственно в тонометре.

Артем Журавлёв, инженер по метрологии отдела регионального центра Росстандарта в Республике Башкортостан

Я сейчас проверил. Удовлетворен. Отлично работает прибор.

Фанис Мухаметзянов
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