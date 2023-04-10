Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!»
В Уфе в рамках Всемирного дня здоровья прошла всероссийская
акция «Будь уверен! Будь здоров!». Жители республики смогли проверить на
точность показаний свои тонометры. Проверка аппаратов – бесплатная. По итогам
метрологи дали рекомендации по устранению выявленных неисправностей.
Цель
акции Росстандарта – напомнить населению о необходимости и важности регулярной
проверки тонометров, ведь от показания прибора зависит и предупреждение сердечно-сосудистых
заболеваний, а также лечение, если оно необходимо.
Айгуль Шакурова, пресс-секретарь регионального центра Росстандарта в Республике Башкортостан
Специалисты регионального центра Росстандарта в
Башкортостане в этом году проводят акцию в двух городах: в Стерлитамаке и в
Уфе. Прошлой весной в республике проверили порядка 300 тонометров. В этот раз –
более 400.
Чаще
всего в тонометрах встречаются следующие проблемы: неисправность манжетов,
неисправность груши, которую накачивают, либо неисправность механизма
накачивания, то есть компрессора, который находится непосредственно в
тонометре.
Артем Журавлёв, инженер по метрологии отдела регионального центра Росстандарта в Республике Башкортостан
Я
сейчас проверил. Удовлетворен. Отлично работает прибор.