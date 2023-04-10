В Башкирии выявили новые случаи подтопления дорог и мостов

Спасатели Башкирии продолжают держать на контроле ситуацию с половодьем в регионе. Стало известно о новых случаях подтопления дорог и мостов.
На контроле специалистов пять случаев подтопления талыми водами. Их зафиксировали в Бижбулякском, Иглинском и Миякинском районах, а также в Сибае и Уфе.
Спасатели следят за ситуацией на улице Гагарина в селе Иглино, где талыми водами размыло грунтовую дорогу. Также пристальное внимание уделяется подтоплению в СНТ «Альбатрос» и «Козарез» в Уфе. Специалисты наблюдают за ситуацией у моста возле поселка Набережный Бижбулякского района, а также у моста автодороги между деревнями Чураево и Менеузтамак в Миякинском районе.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.