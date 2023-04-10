В Башкирии выявили новые случаи подтопления дорог и мостов

Спасатели следят за ситуацией на улице Гагарина в селе Иглино, где талыми водами размыло грунтовую дорогу. Также пристальное внимание уделяется подтоплению в СНТ «Альбатрос» и «Козарез» в Уфе. Специалисты наблюдают за ситуацией у моста возле поселка Набережный Бижбулякского района, а также у моста автодороги между деревнями Чураево и Менеузтамак в Миякинском районе.