Телеканал БСТ стал лидером среди региональных каналов по телесмотрению

Телеграмм-канал New Media опубликовал данные системы Media Hills по телесмотрению региональных каналов в России.

Телеканал БСТ занял почётное первое место в топ-20 телеканалов 21-ой кнопки по среднему охвату телесмотрения за период с декабря 2022 года по март 2023 года. Доля телесмотрения главного телеканала республики составила 58,8%.

На второй строчке рейтинга расположился главный телеканал Челябинска (ОТВ) с результатом в 53%, на третьем омский "12 канал" с результатом 50%. Замыкает рейтинг телеканал НТК из Элисты (41,5%).

Отметим, что под охватом подразумевается количество человек в процентах от населения 4+, которые посмотрели телеканал хотя бы один раз в течение календарного месяца.