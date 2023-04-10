В районе Башкирии сгорели дом и четыре сарая

10 апреля в Аургазинском районе произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщили в МЧС республики.

Фото №1 - В районе Башкирии сгорели дом и четыре сарая

В деревне Мустафино рано утром огнём охватило дом, четыре сарая и две машины. Общая площадь уничтоженной территории 240 кв.м. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился на здания.

Пожар удалось локализовать в 06:19. В тушении были задействованы 12 человек и 7 единиц техники. Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС по РБ. 

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