В Башкирии ожидается изменение графика движения электричек

В Башкирии изменится расписание электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Давлеканово — Шингак-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной компании.
18, 19, 20, 25, 26, 27 апреля, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 мая 2023 года:
— №7428 Приютово — Уфа проследует на 1 час 27 минут раньше действующего расписания: Приютово (отпр. 14:09) — Уфа (приб. 18:12)
— №7413 Уфа — Раевка устанавливается сообщением: Уфа (отпр. 13:51) — Чишмы (приб. 14:59), на участке Чишмы — Раевка выводится из графика движения поездов.
— №7415/7405 Уфа — Раевка — Абдулино устанавливается сообщением: Уфа (отпр. 17:16) — Чишмы (приб. 18:17), на участке Чишмы — Раевка — Абдулино выводится из графика движения поездов.
— №7421/7423 Уфа — Приютово — Абдулино отправится со станции Шингак-Куль на 9 минут позже действующего расписания: Уфа (отпр. 19:01) — Шингак-Куль (приб. 20:16, отпр. 20:17) — Приютово (приб. 22:15, отпр. 22:22) — Абдулино (приб. 22:59)
— №7414 Раевка — Уфа устанавливается сообщением: Чишмы (отпр. 19:08) — Уфа (приб. 20:14), на участке Раевка — Чишмы выводится из графика движения поездов.
— №7407 Уфа — Раевка проследует на 12 мин. раньше действующего расписания: Уфа (отпр. 20:18) — Раевка (приб. 22:26)
— №7417 Уфа (отпр. 21:12) — Раевка (приб. 23:29) выводится из графика движения поездов.
19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 мая 2023 года:
— №7408 Раевка (отпр. 06:06) — Уфа (приб. 08:19) выводится из графика движения поездов.
— №7406/7404 Абдулино — Раевка — Уфа устанавливается сообщением: Чишмы (отпр. 11:20) — Уфа (приб. 12:25), на участке Абдулино — Раевка — Чишмы выводится из графика движения поездов.
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 апреля, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 мая 2023 года:
— №7401 Уфа — Раевка устанавливается сообщением: Уфа (отпр. 08:22) — Чишмы (приб. 09:24), на участке Чишмы — Раевка выводится из графика движения поездов.
— №7402 Раевка — Уфа устанавливается сообщением: Чишмы (отпр. 14:45) — Уфа (приб. 15:50), на участке Раевка — Чишмы выводится из графика движения поездов.
Кроме того, для проведения ремонтных работ на нечетном пути перегона Симская — Ерал вносятся изменения в график движения пригородных поездов по Башкирии.
18, 20, 25, 27 апреля 2023 года:
— №6424 Дема — Кропачево отправится со станции Аша в 21:31 на 60 минут позже действующего расписания: Дема (отпр. 18:12) — Аша (приб. 20:30, отпр. 21:31) — Кропачево (приб. 22:38).
19, 26 апреля 2023 года:
— №6424 Дема — Кропачево отправится со станции Аша в 21:41 на 70 мин. позже действующего расписания: Дема (отпр. 18:12) — Аша (приб. 20:30, отпр. 21:41) — Кропачево (приб. 22:48).