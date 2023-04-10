В Уфе в аварии пострадали пассажиры автобуса

Сегодня, 10 апреля, в Уфе произошла авария в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На пересечении улиц Пушкина и Гоголя произошло столкновение автомобиля «Шкода Суперб» и пассажирского автобуса. Транспорт следовал по маршруту №39 «ТСК Пушкинский — ОК Сипайловский». В момент аварии в автобусе находились 10 человек.