В Башкирии осудили мужчину, который устроил «пьяное» ДТП

При подъезде к участку дороги, имеющему уклон на подъем, он начал обгонять попутную машину. Водитель выехал на встречную полосу, не выдержав безопасный боковой интервал, и совершил столкновение с автомобилем. В ДТП обе машины получили значительные механические повреждения. Водитель попутного авто получил телесные повреждения, которые вызвали тяжкий вред здоровью.