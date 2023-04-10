В Башкирии осудили мужчину, который устроил «пьяное» ДТП

В Ишимбае перед судом предстал 35-летний местный житель. Мужчину признали виновным в «пьяном» ДТП.
В октябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина двигался на машине по автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Он направлялся в сторону Стерлитамака.
При подъезде к участку дороги, имеющему уклон на подъем, он начал обгонять попутную машину. Водитель выехал на встречную полосу, не выдержав безопасный боковой интервал, и совершил столкновение с автомобилем. В ДТП обе машины получили значительные механические повреждения. Водитель попутного авто получил телесные повреждения, которые вызвали тяжкий вред здоровью.
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта.