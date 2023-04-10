В Уфе отметили Международный день настольного тенниса

Международный день настольного тенниса отметили профессионалы и любители этой игры в Уфе. Вместе собрались мастера спорта России и те, кто только недавно впервые взял в руки ракетку. Участник российских турниров и кубка страны Александр Аристов поделился секретами успеха.
Спортсмен за свою карьеру завоевал множество медалей и кубков. Он уверен, что для успеха важна не только техника, но и эмоции.
В Уфе настольный теннис развивается. Появляются новые спортивные клубы, в которых могут заниматься все желающие. Поэтому организаторы соревнований и сами спортсмены-любители уверены, что на этой площадке смогут вырасти победители не только городских, но и самых престижных турниров.