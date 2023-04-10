В Уфе отметили Международный день настольного тенниса

В Уфе настольный теннис развивается. Появляются новые спортивные клубы, в которых могут заниматься все желающие. Поэтому организаторы соревнований и сами спортсмены-любители уверены, что на этой площадке смогут вырасти победители не только городских, но и самых престижных турниров.