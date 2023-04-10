В Уфе часть трансформаторных подстанций нуждается в обновлении оборудования и ремонте

Некоторые
подстанции и вовсе бесхозные. Немалое количество питают электричеством
многоквартирные дома. Жители отмечают, что случаются перебои напряжения и
аварии. Ситуация нередко случается и из-за недобросовестных бывших
собственников. Ресурсоснабжающие организации говорят о необходимости их
передачи, чтобы все наладить. Какие варианты решения есть?
Будка в центре города скрывается за
кустарником. Через нее электричество и идет в девятиэтажку. В целом
функционирует, однако проблемы с напряжением, по словам жильцов, периодически
возникают.
Во-первых,
мы сидим с лифтом на одном вводе. И у нас проблемы. Не должно так быть, нагрузка
же больше идет. Когда лифт поднимается до девятого этажа, восьмой и девятый этажи
страдают, у них перегорают лампочки и электрооборудование. Даже телевизор в
одной квартире сгорел.Ольга Сергеева, старшая по дому № 7/1 по пр. Октября
К слову, рядом стоит трансформаторная подстанция,
которая и должна питать дом. Однако она не функционирует. На дверях – замки. В каком
состоянии оборудование внутри – увидеть не удалось. Вот так электричество и
идет по тому оборудованию, что осталось от строителей.
Дом
запитан от одного источника питания. Категория у данного дома должна быть вторая,
потому что там есть лифты, есть система дымоудаления пожарной безопасности.
Поэтому не обеспечивает надежность этого дома.Дамир Ахметшин, главный инженер восточного района городских электросетей ООО «Башкирэнерго»
Оставляют желать лучшего трансформаторные подстанции
возле дома №25/2 по ул. Правды. Специалисты, открывшие двери универсальным ключом,
показали, что внутри здания есть следы протекания. Оборудование обросло
паутиной, скопились комки пыли. В конце марта из-за выхода из строя
трансформаторов несколько домов остались на некоторое время без света,
отопления и горячей воды.
Персоналом
Западного района данная авария была устранена. Подстанции именно ТП 8040 и 8046
на данный момент никем не обслуживаются. На балансе производственного
объединения Уфимских городских электрических сетей» не состоят и не числятся.
Состояние неудовлетворительное.Леонид Микшаков, главный инженер Западного района городских электросетей ООО «Башкирэнерго»
За
20 лет один раз только снег с крыши скидывали. Один раз был случай, что
стрельнуло у них. Они приехали, внутри полиэтиленом накрыли все трансформаторы,
чтобы они не промокли.Рашит Ганеев, житель дома № 25/2 по ул. Правды
В администрации города нам дали ответ по объектам.
Так, например, трансформаторную подстанцию возле дома №7/1 по улице проспект Октября
сейчас уфимские власти намерены передать в собственность республики и ведение «Региональных
электрических сетей Башкортостана». А вот ситуации с подстанцией в Демском
районе иная.
Трансформаторные
подстанции по ул. Правды 25/2 не передавалось. В случае выявления бесхозяйных
объектов электроснабжения, в соответствии с федеральным законом «Об
электроэнергетике» за надежную поставку электроэнергии и содержание отвечает
электросетевая организация, к чьим установкам и присоединены выявленные как
бесхозяйные объекты электроснабжения. В данном случае «Башкирэнерго».Талгат Зайнуллин, начальник управления по взаимодействию со СМИ - пресс-службы администрации г. Уфы
В «Башкирэнерго» отмечают, что не могут вкладываться
в объекты, которые им не принадлежат. И предлагают путь, как разобраться с
бесхозными объектами.
Можно
идти по пути самой крупной территориальной сетевой организации «Россети», они
вышли в Минэнерго с инициативой включить в тариф расходы на восстановление этих
бесхозных объектов. И думаю, что уже с 1 января 2024 года эта схема может
заработать.Марат Бикбаев, начальник отдела по связям с общественностью ООО «Башкирэнерго»
Как отмечают
эксперты, обязанности по содержанию объекта ложится на собственника. Если он
признан бесхозяйным, то может перейти в собственность муниципалитета по решению
регистрирующего органа – Росреестра или БТИ.
Обязанности
у нас в законе не предусмотрено, что муниципалитет несет ответственность за
это. Но обычно в судебной практике суды все-таки обязывают именно муниципалитет
содержать данное имущество и дальше уже распоряжаться им. Если они договорятся
с ресурсоснабжающей организацией, то они на правах хозяйственного ведения
передают.Василиса Курбанова, адвокат, член Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России
Законодательство
определяет год, чтобы произвести необходимые розыски собственника имущества. И
в дальнейшем уже определить судьбу данного имущества. Однако с линейными объектами,
к которым как раз относится электроподстанция, срок сокращен до трех месяцев.
Потому что если длительное время его никто не будет обслуживать, могут быть
печальные последствия.Максим Меньшиков, юрист
А со временем может прийти в негодность далеко
недешевое оборудование. И тогда частота
аварий и их длительность будет увеличиваться.