В Уфе часть трансформаторных подстанций нуждается в обновлении оборудования и ремонте

Трансформаторные подстанции по ул. Правды 25/2 не передавалось. В случае выявления бесхозяйных объектов электроснабжения, в соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике» за надежную поставку электроэнергии и содержание отвечает электросетевая организация, к чьим установкам и присоединены выявленные как бесхозяйные объекты электроснабжения. В данном случае «Башкирэнерго».

Талгат Зайнуллин, начальник управления по взаимодействию со СМИ - пресс-службы администрации г. Уфы