В Уфе мотоциклист сбил пешехода: в аварии пострадали три человека

Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде. Вместе с тем сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель двухколесного транспорта не имел водительского удостоверения соответствующей категории, также мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.