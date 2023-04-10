В Уфе мотоциклист сбил пешехода: в аварии пострадали три человека

Накануне, 9 апреля, в Уфе произошла авария с участием мотоциклиста. Инцидент зафиксировали на проспекте Октября.
На улице 26-летний местный житель на мотоцикле наехал на 38-летнего мужчину. Транспорт опрокинулся. В аварии пострадали пешеход, водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.
Отмечается, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде. Вместе с тем сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель двухколесного транспорта не имел водительского удостоверения соответствующей категории, также мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.