В Башкирии три коммунальные аварии на долгое время оставили жильцов без воды и электричества

В Башкирии за минувшую неделю произошли три коммунальные аварии, устранение которых превысило допустимое время. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ региона Ирина Голованова на оперативном совещании правительства.
2 апреля в селе Габдюково Белорецкого района в связи с неисправностью трансформатора произошло отключение электроснабжения. Под отключением оказалось 30 частных домов, в которых проживают 78 потребителей. Продолжительность отключения составила более 50 часов. Проведение ремонтно-восстановительных работ было затруднено в связи с прохождением паводка и невозможностью доставки трансформатора из-за высокого уровня воды.
6 апреля произошло отключение холодного водоснабжения в домах по улице Зайнаб Биишевой в Уфе. Причиной отключения стало повреждение трубопровода при проведении земляных работ. Под отключением оказались 1 многоквартирный дом и 6 индивидуальных жилых строений, 301 потребитель. Продолжительность устранения аварии составила более 11 часов.
7 апреля в селе Федоровка Федоровского района в связи с порывом трубопровода холодного водоснабжения под отключением оказалось 47 индивидуальных жилых строений и 140 потребителей. Продолжительность устранения аварии составила более 20 часов.