В Башкирии три коммунальные аварии на долгое время оставили жильцов без воды и электричества

2 апреля в селе Габдюково Белорецкого района в связи с неисправностью трансформатора произошло отключение электроснабжения. Под отключением оказалось 30 частных домов, в которых проживают 78 потребителей. Продолжительность отключения составила более 50 часов. Проведение ремонтно-восстановительных работ было затруднено в связи с прохождением паводка и невозможностью доставки трансформатора из-за высокого уровня воды.