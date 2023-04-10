В минздраве Башкирии рассказали о состоянии ребёнка, которого ударили топором

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии 12-летнего мальчика, на которого с топором напал 27-летний родственник.
Врачи отмечают положительную динамику. Ребёнка сняли с аппарата ИВЛ, однако его сознание пока остаётся спутанным. За состоянием пациента постоянно наблюдают специалисты.
Напомним, 27-летний супруг старшей сестры ребёнка в бане из личной неприязни напал на него с топором. Мужчина нанес ему страшные увечья — удары пришлись в основном по конечностям. Ребенка в тяжелом состоянии с ранами рук и ног доставили в местную больницу. Мальчика санавиацией доставили Республиканскую детскую клиническую больницу. На его теле были множественные рублено-рваные, размозженные раны. Ребенок потерял более 40% крови.
Мужчина после случившегося пытался лишить себя жизни, однако его остановили родственники. Он убежал, но в пути ему стало плохо. В больницу его доставили случайные прохожие. Сейчас он помещён под стражу на два месяца.
Фото: Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ.