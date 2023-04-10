В минздраве Башкирии рассказали о состоянии ребёнка, которого ударили топором

Напомним, 27-летний супруг старшей сестры ребёнка в бане из личной неприязни напал на него с топором. Мужчина нанес ему страшные увечья — удары пришлись в основном по конечностям. Ребенка в тяжелом состоянии с ранами рук и ног доставили в местную больницу. Мальчика санавиацией доставили Республиканскую детскую клиническую больницу. На его теле были множественные рублено-рваные, размозженные раны. Ребенок потерял более 40% крови.