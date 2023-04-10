В Башкирии пожар произошёл на участке семьи с 17 детьми

Сегодня, 10 апреля, около 10:41 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в деревне Ошмянка Благовещенского района.

Возгорание зафиксировали на частном участке на улице Центральной. Огонь распространился на площадь более 230 кв.м. Пламя охватило сарай, баню, дровник и четыре автомобиля.

В доме проживает патронатная семья с 17 детьми. Все ребята школьного возраста. Во время пожара они находились на учебе.

К счастью, пострадавших в инциденте нет. Причину пожара устанавливает дознаватель.