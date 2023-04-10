Глава Башкортостана вручил госнаграды мобилизованным участникам СВО

 Церемония прошла во время еженедельного оперативного совещания в ЦУРе. Почётные грамоты руководитель региона вручил гранатомётчику, старшине, офицеру группы психологической работы, водителю и заместителю командира взвода. Все они много месяцев провели на самых горячих участках спецоперации, проявили мужество и доблесть при выполнении поставленных боевых задач.

 Глава Башкортостана выразил отдельную благодарность женам участников СВО за их терпение, стойкость и вручил им цветы. Также Благодарственными письмами Радий Хабиров отметил духовных наставников башкирских батальонов Хамзу-хазрата и отца Виктора.

Хотелось бы поблагодарить главу за такую помощь, она на самом деле огромная. Например, форма наша, и питание, и спецсредства. И огромное спасибо командиру нашего батальона.

Позывной «Монах»

По всей республике идут патриотические мероприятия. Рассказываем, как ведут себя бойцы, что им нужно.

Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Работы очень много, нас ждут. Ребята, как братья. Приезжаешь, как в родную семью.

Отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

С 22 апреля по 22 мая в рамках акции «Сад памяти» в Башкортостане высадят 700 тысяч новых деревьев. Для проведения мероприятия подготовлено 72 участка в лесном фонде. Центральной площадкой в этом году в соответствии с поручением Радия Хабирова станет участок вблизи памятника истории Средневековья – мавзолея Тура-хана в Чишминском районе. Здесь планируется посадить 1100 берез. Также Глава Башкортостана напомнил чиновникам о необходимости уборки своих территорий от зимнего мусора. Руководители муниципалитов будут нести персональную ответственность за выполнение данного поручения.

У меня здесь есть замечательные картинки жизни ваших городов. Если я опубликую, мне выход — вас увольнять и искать других. Усиливайте работу, в следующий ВКС я все, что здесь наворочено, буду показывать для ваших жителей. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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