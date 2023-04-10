Бойцы батальона имени Доставалова отправились в зону СВО после отпуска

Сегодня со сборного пункта военкомата республики проводили к месту службы бойцов батальона имени Героя России Александра Доставалова. Все они находились дома в двухнедельном отпуске.

За это время встретились с родными и близкими, отдохнули. Некоторые приняли участие в патриотических мероприятиях и провели «Уроки мужества» в школах.

К месту службы их доставят автобусами, выделенными властями республики. Многие военнослужащие признаются, что сил придавали детские письма, которые приходили на передовую. Кто-то даже успел встретиться с авторами строк поддержки солдатам.

Хотел подарить цветы и поблагодарить, что они не забывают. Готовил речь, но потом растерялся, прослезился.

Позывной «Монах»

Этим же автобусом мы ждем очередную партию ребят из батальона Доставалова. Также ожидается приезд ребят из батальона имени Шаймуратова.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
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