Бойцы батальона имени Доставалова отправились в зону СВО после отпуска

Сегодня со сборного пункта военкомата республики проводили к месту службы бойцов батальона имени Героя России Александра Доставалова. Все они находились дома в двухнедельном отпуске.

За это время встретились с родными и близкими, отдохнули. Некоторые приняли участие в патриотических мероприятиях и провели «Уроки мужества» в школах.

К месту службы их доставят автобусами, выделенными властями республики. Многие военнослужащие признаются, что сил придавали детские письма, которые приходили на передовую. Кто-то даже успел встретиться с авторами строк поддержки солдатам.

Хотел подарить цветы и поблагодарить, что они не забывают. Готовил речь, но потом растерялся, прослезился. Позывной «Монах»