Сибайский «Электрощит» стал серебряным призёром первенства России

Сибайский «Электрощит стал вторым в зональном финале Первенства России по мини-футболу в Первой лиге. В решающей встрече подопечные Дениса Иванова встретились с командой «СУМУО» из Нового Уренгоя.

Единственный гол в этой встрече забил игрок гостей Виталий Зусько. «Электрощит» имел много моментов, но распечатать ворота Сергея Викулова так и не сумел. Обе команды пробились в финальный турнир Первенства России, который пройдёт в Ярославле.