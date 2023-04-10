Российские ученые разработали пистолет для быстрого заживления ран в полевых условиях

Ученые в России создали уникальный аппарат для заживления ран. Разработка представляет собой пистолет, который выстреливает в место пореза лечебным средством.

Занимались разработкой студенты НИТУ МИСИС. По словам разработчиков, устройство полезно в полевых условиях, где нет больниц или врачей. Пистолет выстреливает лечебным средством и запечатывает рану от попадания в нее болезнетворных бактерий.