Российские ученые разработали пистолет для быстрого заживления ран в полевых условиях

Ученые в России создали уникальный аппарат для заживления ран. Разработка представляет собой пистолет, который выстреливает в место пореза лечебным средством. 

Фото №1 - Российские ученые разработали пистолет для быстрого заживления ран в полевых условиях

Занимались разработкой студенты НИТУ МИСИС. По словам разработчиков, устройство полезно в полевых условиях, где нет больниц или врачей. Пистолет выстреливает лечебным средством и запечатывает рану от попадания в нее болезнетворных бактерий. 

Внутри устройства находятся шприцы объемом 20 мл, в которые заливаются специальные препараты и биополимеры. Также в них можно заправить и лекарства на основе антибиотиков. Российская разработка отличается от зарубежный аналогов тем, что может создавать дополнительный слой защиты - специальную пленку, которая обеззараживает рану.

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