В Башкирии может появиться именной мотострелковый полк для участия в СВО

Ряд общественных организаций действительно вышли с инициативой формирования добровольческих батальонов. Инициатива довольно широкая. Уже на этой неделе предполагается отправка одного добровольческого отряда – «Ватан» – на боевое слаживание и впоследствии на территорию СВО. Командиры инициативных групп, которые занимаются формированием батальонов, выступили с предложением сформировать именной башкирский мотострелковый полк. Мы эту инициативу, безусловно, поддерживаем. Мы принимаем на себя все затраты, связанные с формированием этого полка. Будет полная поддержка с нашей стороны. Прошу представить кандидатуры по руководящему составу, мы с Минобороны России договорились, что мнение республики будет учтено в этом вопросе. Нужна слаженная работа военкоматов, Минздрава и Правительства республики. Мы благодарим ребят, которые вышли с такой инициативой. Задачу на поле боя никто не снимает, ее надо решать, наши воины демонстрируют там лучшие боевые качества – за это большое спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан