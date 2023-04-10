В Башкирии может появиться именной мотострелковый полк для участия в СВО

В Башкортостане могут сформировать именной мотострелковый полк для участия в специальной военной операции. С такой инициативой к главе республики обратились командиры добровольческих формирований. Во время еженедельного оперативного совещания в ЦУР Радий Хабиров отметил, что регион окажет всю необходимую помощь. Также Глава Башкортостана вручил государственные награды мобилизованным участникам СВО, отличившимся на передовой и находящимся дома в краткосрочном отпуске.
В последние дни краткосрочного отпуска мобилизованным из Башкортостана вновь пришлось надеть военную форму. Повод торжественный. Глава республики отметил героев почётными грамотами за мужество и героизм, проявленные на передовой в зоне СВО. Отдельные слова благодарности Радий Хабиров выразил женам бойцов, которые ждут своих защитников дома. Поощрили и духовных наставников башкирских батальонов, которые ненадолго вернулись в Уфу.
У республики может появиться свой именной мотострелковый полк. С такой инициативой к Главе Башкортостана обратились командиры добровольческих формирований.
С 22 апреля по 22 мая в рамках акции «Сад памяти» в Башкортостане высадят 700 тысяч новых деревьев. Для проведения мероприятия подготовлено 72 участка в лесном фонде. Центральной площадкой в этом году, в соответствии с поручением Радия Хабирова, станет участок вблизи памятника истории Средневековья – мавзолея Тура-хана в Чишминском районе. Здесь планируется посадить 1100 берез. 64 новых тематических аллеи появятся и в рамках акции «Зелёная Башкирия». Ну а за ближайшие семь дней республика должна стать чище.
Задач на предстоящую неделю много. И одна из основных – привести в порядок города республики. Если до следующего понедельника улицы не будут убраны от зимней и весенней грязи, чистки могут начаться в кабинетах чиновников.
Уровень весеннего паводка находится под контролем специалистов. Однако внимание республиканского Госкомитета по ЧС приковано не только к рекам. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 202 случая возгорания сухой травы на общей площади почти в 160 гектаров. В Госкомитете предложили ввести особый противопожарный режим с 17 апреля. Глава Башкортостана такое предложение поддержал. Жители республики помнят последствия крупных лесных пожаров, с которыми боролись всем миром. И, конечно, предотвратить их проще, чем тушить. Но тут важно, чтобы ответственность лежала не только на должностных лицах. В сохранении родной природы важен вклад каждого жителя региона.