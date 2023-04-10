БСТ – лидер среди региональных телеканалов по охвату населения

Телеканал БСТ занял верхнюю строчку в стране среди всех региональных каналов по охвату населения. Об этом свидетельствуют данные независимой исследовательской компании MediaHills, которые сегодня опубликовала национальная Ассоциация телерадиовещателей. Данные собирались и обрабатывались автоматически с декабря 2022 года по март текущего. Исследование показывает, что почти 2/3 населения республики являются постоянной аудиторией БСТ.
Это свидетельствует о том, что нашему телеканалу зритель доверяет и любит его. В последнее время изменилась сетка вещания, увеличилась доля информационного и общественно-политического вещания. В итоге по многим показателям телесмотрение БСТ более чем в два раза превышает средние показатели по стране. В этом году зрители увидят новые форматы и сезоны любимых проектов, идет модернизация основной студии телеканала. Всё для того, чтобы оригинальный контент БСТ и далее был на высоте по качеству.