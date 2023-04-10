БСТ – лидер среди региональных телеканалов по охвату населения

За последние три года мы у нас в регионе нарастили нашу аудиторию в 2,5 раза. Если три года назад в списке всех телеканалов, которые смотрят жители Башкортостана, БСТ был на 9-м месте, то по итогам 22-го года мы уже на 4-й позиции, уступая только лидерам федерального телесмотрения, таким как Россия, Первый и НТВ, при этом уступая им очень немного.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»