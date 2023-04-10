БСТ – лидер среди региональных телеканалов по охвату населения

Телеканал БСТ занял верхнюю строчку в стране среди всех региональных каналов по охвату населения. Об этом свидетельствуют данные независимой исследовательской компании MediaHills, которые сегодня опубликовала национальная Ассоциация телерадиовещателей. Данные собирались и обрабатывались автоматически с декабря 2022 года по март текущего. Исследование показывает, что почти 2/3 населения республики являются постоянной аудиторией БСТ.

За последние три года мы у нас в регионе нарастили нашу аудиторию в 2,5 раза. Если три года назад в списке всех телеканалов, которые смотрят жители Башкортостана, БСТ был на 9-м месте, то по итогам 22-го года мы уже на 4-й позиции, уступая только лидерам федерального телесмотрения, таким как Россия, Первый и НТВ, при этом уступая им очень немного.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»

Это свидетельствует о том, что нашему телеканалу зритель доверяет и любит его. В последнее время изменилась сетка вещания, увеличилась доля информационного и общественно-политического вещания. В итоге по многим показателям телесмотрение БСТ более чем в два раза превышает средние показатели по стране. В этом году зрители увидят новые форматы и сезоны любимых проектов, идет модернизация основной студии телеканала. Всё для того, чтобы оригинальный контент БСТ и далее был на высоте по качеству.

Фото №1 - БСТ – лидер среди региональных телеканалов по охвату населения

Если говорить про оригинальный контент, который мы производим собственными силами, и говорить про программу новостей – это все новости, которые выходят в эфире наших региональных телеканалов, то и здесь БСТ является лидером и по времени среднего просмотра телеканала, и по охвату конкретно новостей, и по охвату собственных программ.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»
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