Жители Башкирии станут свидетелями соединения Солнца с Юпитером

«После соединения Юпитер будет удаляться от Солнца, но ещё в течение почти полутора месяцев он не будет доступен для наблюдения, поскольку будет восходить всего на несколько минут раньше Солнца. В конце мая он будет восходить на час раньше Солнца и будет виден утром на фоне зари, а с середины июня, восходя на два часа раньше Солнца, он, как яркая звезда, будет виден перед рассветом на востоке низко над горизонтом в созвездии Овна», — рассказали в уфимском планетарии.