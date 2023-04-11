Жители Башкирии станут свидетелями соединения Солнца с Юпитером

Жители Башкирии смогут увидеть удивительное космическое явление. Завтра, 12 апреля, около часа ночи Юпитер соединится с Солнцем. Об этом рассказали в уфимском планетарии.
Как пояснили специалисты, Юпитер будет находиться на линии, соединяющей Солнце и Землю, при этом Земля и Юпитер расположатся на противоположных сторонах от Солнца. С Земли Юпитер будет виден за Солнцем.
Во время соединения Юпитер будет максимально удален от Земли. Если бы его можно было наблюдать в это время, он бы выглядел маленьким и имел бы наименьшую яркость.
Постепенно его видимость будет улучшаться. Он будет восходить утром все раньше и раньше, и перед рассветом все выше подниматься над горизонтом. Через полгода, 3 ноября, Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем и, находясь на ближайшем расстоянии от Земли, станет очень ярким и будет виден на протяжении всей ночи.