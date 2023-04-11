Жители Башкирии станут свидетелями соединения Солнца с Юпитером

Жители Башкирии смогут увидеть удивительное космическое явление. Завтра, 12 апреля, около часа ночи Юпитер соединится с Солнцем. Об этом рассказали в уфимском планетарии.

Фото №1 - Жители Башкирии станут свидетелями соединения Солнца с Юпитером

Как пояснили специалисты, Юпитер будет находиться на линии, соединяющей Солнце и Землю, при этом Земля и Юпитер расположатся на противоположных сторонах от Солнца. С Земли Юпитер будет виден за Солнцем.

Во время соединения Юпитер будет максимально удален от Земли. Если бы его можно было наблюдать в это время, он бы выглядел маленьким и имел бы наименьшую яркость.

«После соединения Юпитер будет удаляться от Солнца, но ещё в течение почти полутора месяцев он не будет доступен для наблюдения, поскольку будет восходить всего на несколько минут раньше Солнца. В конце мая он будет восходить на час раньше Солнца и будет виден утром на фоне зари, а с середины июня, восходя на два часа раньше Солнца, он, как яркая звезда, будет виден перед рассветом на востоке низко над горизонтом в созвездии Овна», — рассказали в уфимском планетарии.

Постепенно его видимость будет улучшаться. Он будет восходить утром все раньше и раньше, и перед рассветом все выше подниматься над горизонтом. Через полгода, 3 ноября, Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем и, находясь на ближайшем расстоянии от Земли, станет очень ярким и будет виден на протяжении всей ночи.  

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