В Башкирии зарегистрировано более 30 случаев горения сухой травы за сутки

В Башкирии за прошедшие сутки выявили более 30 случаев горения сухой травы. Об этом сообщили в МЧС региона.
Всего с начала года произошло уже 255 случаев загорания сухой растительности. Общая площадь пожаров достигла 221,6 га.
Сегодня, 11 апреля, на территории государственного лесного фонда Башкирии прогнозируются 1, 2, 3 и 4 классы пожарной опасности.
Третий, или средний класс пожарной опасности ожидается в 24 районах Башкирии. Среди них — Альшеевский, Аскинский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Бирский, Буздякский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Караидельский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Янаульский районы и городской округ Уфа.
Четвертый, или высокий класс пожарной опасности прогнозируется сегодня в лесах Архангельского района.