Жителей Уфы шокировали счета за содержание общего имущества

По четыре тысячи рублей за неработающие лампочки. Жителей дома по улице Айской в Уфе шокировали квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Если летом стоимость содержания общедомового имущества едва достигала 30 рублей, то в апреле этого года сумма увеличилась в 100-150 раз. Жителям дома в квитанциях приписали от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Почему им приходят такие счета?
Лампочки энергосберегающие настолько, что не используют электричество вовсе, они работают только по документам. В платёжках счёт за электроэнергию за последний месяц по несколько тысяч рублей.
Об увеличении оплаты на содержание общего имущества жители дома знали и морально были готовы к росту этой статьи расходов. Но, как выяснилось, не настолько. Сумма в графе общедомовых нужд за несколько месяцев выросла почти в 150 раз: с 30 рублей до 3,5 тысячи.
И теперь жильцы не могут подобрать формулу, по которой приходится платить по счетам. Киловатты, умноженные на тариф, выдают неверный результат: по счетчику все сходится, а по квитанции цифры складываются не в их пользу.
Жители дома в недоумении: платили исправно, а ушли в минус. И словно насмешка над жильцами дома, почти у каждого подъезда висит объявление с благодарностью за своевременную оплату коммунальных услуг.
Почему счета за общедомовые нужды стали больше, чем их собственные, жители пытались узнать и в управлении жилищного хозяйства Советского района, обращались и в Жилнадзор, и в прокуратуру.
Управляющая компания ссылается на постановление правительства России. Согласно ему, с 1 сентября прошлого года в силу вступили изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. Если раньше за превышение норм ОДН платили управляющие организации, то теперь оплата общедомовых нужд полностью ложится на плечи жильцов.
По словам представителя УЖХ, таких сумм в платёжках жители больше не увидят, перерасчёт разовый. Однако хозяева квартир недоумевают: почему в их доме, где нет лифта, счета больше, чем, например, в соседнем, где люди по-прежнему платят от 30 до 50 рублей?
Сами жители уверены, что за их счет может незаконно подпитываться один из магазинов, расположенных на первом этаже дома. К слову, в пятиэтажке находится 14 различных торговых точек. К выяснению причин такой колоссальной суммы уже подключилась и прокуратура. А жильцы многострадального дома ждут решения и надеются, что платить «за себя и за того парня» им все-таки не придется.