Жителей Уфы шокировали счета за содержание общего имущества

По четыре тысячи рублей за неработающие лампочки. Жителей дома по улице Айской в Уфе шокировали квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Если летом стоимость содержания общедомового имущества едва достигала 30 рублей, то в апреле этого года сумма увеличилась в 100-150 раз. Жителям дома в квитанциях приписали от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Почему им приходят такие счета?

Лампочки энергосберегающие настолько, что не используют электричество вовсе, они работают только по документам. В платёжках счёт за электроэнергию за последний месяц по несколько тысяч рублей.

Об увеличении оплаты на содержание общего имущества жители дома знали и морально были готовы к росту этой статьи расходов. Но, как выяснилось, не настолько. Сумма в графе общедомовых нужд за несколько месяцев выросла почти в 150 раз: с 30 рублей до 3,5 тысячи.

В квартире у меня используются грелки, микроволновка, стиральная машина и холодильник. Мне пришел платёж в районе 500 рублей, а за ОДН мне пришло 2600. Причём ОДН – только электроснабжение. Булат Магданов, житель дома № 75 по улице Айская

И теперь жильцы не могут подобрать формулу, по которой приходится платить по счетам. Киловатты, умноженные на тариф, выдают неверный результат: по счетчику все сходится, а по квитанции цифры складываются не в их пользу.

В 2021 году у нас по СОИ было 38 тысяч общегодовой расчёт, а в 2022 году вдруг появилось 440 тысяч – в 10 с лишним раз больше. Это откуда? У нас здесь разве майнинговая ферма? Абсолютно ничего нет. А на вопрос, откуда эти цифры, ответ не знаем. Александр Коннов, житель дома № 75 по улице Айская

Жители дома в недоумении: платили исправно, а ушли в минус. И словно насмешка над жильцами дома, почти у каждого подъезда висит объявление с благодарностью за своевременную оплату коммунальных услуг.

Почему счета за общедомовые нужды стали больше, чем их собственные, жители пытались узнать и в управлении жилищного хозяйства Советского района, обращались и в Жилнадзор, и в прокуратуру.

Управляющая компания ссылается на постановление правительства России. Согласно ему, с 1 сентября прошлого года в силу вступили изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. Если раньше за превышение норм ОДН платили управляющие организации, то теперь оплата общедомовых нужд полностью ложится на плечи жильцов.

От общедомового расхода отнимают расход всех помещений. Тех помещений, которые подключены к общедомовому счётчику. По Айской, 75 нежилые помещения сторонней организации не подключены к общедомовому счётчику, поэтому учитывали расход только квартир. Перерасчёт мы сделали за период с января по август 2022 года, а с сентября собственники уже в полном объеме оплачивают фактический СОИ. Екатерина Махмутова, начальник абонентской группы ПАО УЖХ Советского района г. Уфы

По словам представителя УЖХ, таких сумм в платёжках жители больше не увидят, перерасчёт разовый. Однако хозяева квартир недоумевают: почему в их доме, где нет лифта, счета больше, чем, например, в соседнем, где люди по-прежнему платят от 30 до 50 рублей?

По повторно поступившему 20 марта 2023 года обращению жителя этого дома по вопросам начисления на СОИ электроэнергию, а также на проведения проверки на предмет несанкционированного подключения к общедомовым сетям Госкомитету в данный момент требуется дополнительные информация от СКБ, от управляющей компании и рассматривается вопрос о проведении контрольно-надзорных мероприятий. Александра Авдеева, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору