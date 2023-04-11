В Уфе женщина обвинила жену экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» в избиении ее 6-летнего сына

В Уфе мать 6-летнего мальчика обвинила знакомую в избиении ее ребенка. По словам женщины, жена бывшего игрока «Салавата Юлаева» накинулась на ее сына и нанесла не только побои, но и поломала ребенку психику.

Фото №1 - В Уфе женщина обвинила жену экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» в избиении ее 6-летнего сына

Инцидент произошел в одном из ресторанов Уфы. Мамы вместе с детьми зашли перекусить и соседи мирно проводили время, пока, по словам уфимки, супруга спортсмена не начала «козырять» связями в хоккейном клубе. Женщина хвасталась, что может решить судьбу любого ребенка.

Это не понравилось одной из мам, которая присутствовала в заведении. Началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Спустя время возмущенную женщину вывели проветриться. А в этот момент уже разъяренная оппонентка, как утверждают очевидцы инцидента, накинулась на мальчика и «нанесла ему побои». В итоге соседи написали друг на друга заявления в полицию. У мальчика — ушибы, ссадины, кровоподтеки и нарушенная психика.

«По предварительной информации, конфликт между женщинами произошел в одном из ресторанов, куда они пришли со своими детьми. В результате обе участницы происшествия получили телесные повреждения. Также телесные повреждения зафиксированы у сына одной из них. Женщинам и ребенку выданы направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»

пресс-служба МВД по РБ
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