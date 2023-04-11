В Уфе женщина обвинила жену экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» в избиении ее 6-летнего сына

Это не понравилось одной из мам, которая присутствовала в заведении. Началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Спустя время возмущенную женщину вывели проветриться. А в этот момент уже разъяренная оппонентка, как утверждают очевидцы инцидента, накинулась на мальчика и «нанесла ему побои». В итоге соседи написали друг на друга заявления в полицию. У мальчика — ушибы, ссадины, кровоподтеки и нарушенная психика.