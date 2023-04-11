В Уфе начался заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по праву

 В течение шести дней в рамках заключительного этапа ребята будут соревноваться, демонстрируя уровень своей подготовки. Институт права Уфимского университета науки и технологий стал площадкой для проведения олимпиады, на которую пригласили более 260 участников со всей России.

Наверное, основным достоинством заключительного этапа всероссийской олимпиады школьной является то, что победители, призеры олимпиад получают право поступить в высшее учебное заведение без вступительных испытаний. Эта норма, которая закреплена на нормативном уровне, на федеральном уровне. Со своей стороны правительство республики всегда уделяло и уделяет пристальное внимание нашим ребятам, нашим победителям, призерам.

Ильдар Мавлетбердин, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Олимпиада включает в себя два этапа – письменный и устный. Участники должны будут ответить на тестовые задания, проанализировать исторические документы и даже решить кроссворд. Помимо соревновательной программы, школьников ждут экскурсии, посещение музеев и тематические мероприятия. Для них проведут различные мастер-классы, спортивные и танцевальные часы.

С девятого класса я погружена в олимпиадное движение. Я участвую в различных олимпиадах школьников и вузовских, которые необходимы для поступления в том числе. Я готовилась, мне помогали мои родители, учителя, наставники, мой папа он проводил мне лекции и благодаря ему. Я готовилась, также я изучала сама материалы. Я надеюсь, что я стану победителем.

София Корчинская, участница олимпиады /Республика Крым/

Подведение итогов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву состоится 15 апреля. Торжественная церемония закрытия пройдёт в концертном зале «Башкортостан».

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