В Уфе начался заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по праву

С девятого класса я погружена в олимпиадное движение. Я участвую в различных олимпиадах школьников и вузовских, которые необходимы для поступления в том числе. Я готовилась, мне помогали мои родители, учителя, наставники, мой папа он проводил мне лекции и благодаря ему. Я готовилась, также я изучала сама материалы. Я надеюсь, что я стану победителем.

София Корчинская, участница олимпиады /Республика Крым/