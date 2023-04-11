В Уфе начался заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по праву

В течение шести дней в рамках заключительного этапа ребята будут соревноваться, демонстрируя уровень своей подготовки. Институт права Уфимского университета науки и технологий стал площадкой для проведения олимпиады, на которую пригласили более 260 участников со всей России.
Олимпиада включает в себя два этапа – письменный и устный. Участники должны будут ответить на тестовые задания, проанализировать исторические документы и даже решить кроссворд. Помимо соревновательной программы, школьников ждут экскурсии, посещение музеев и тематические мероприятия. Для них проведут различные мастер-классы, спортивные и танцевальные часы.
Подведение итогов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву состоится 15 апреля. Торжественная церемония закрытия пройдёт в концертном зале «Башкортостан».