Стало известно, когда начнется ремонт «фонящей» дороги Сибай–Акъяр

В Башкирии намерены отремонтировать дорогу Сибай–Акъяр. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, модернизация трассы пройдет в рамках новой региональной программы ремонта «фонящих» дорог.
Напомним, во время Послания Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана Радий Хабиров поручил в 2023 году выделить 4 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трасс местного значения, качество дорожного полотна которых больше всего беспокоит жителей.
Радий Хабиров отметил, что ремонт дороги Сибай–Акъяр будет первым на очереди. Строительство дороги уже запланировано на конец июня.
Еще одно решение по итогам рабочей поездки. В нескольких районах Башкортостана появятся филиалы парка «Патриот». Один из них – в Баймакском районе, в деревне Культабан. Недостроенному зданию культурно-образовательного центра нужен ремонт, но в целом материальная база неплохая. Об этом написал в соцсетях Радий Хабиров. Филиал «Патриота» в Зауралье может открыться в начале следующего года.