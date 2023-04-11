Стало известно, когда начнется ремонт «фонящей» дороги Сибай–Акъяр

Еще одно решение по итогам рабочей поездки. В нескольких районах Башкортостана появятся филиалы парка «Патриот». Один из них – в Баймакском районе, в деревне Культабан. Недостроенному зданию культурно-образовательного центра нужен ремонт, но в целом материальная база неплохая. Об этом написал в соцсетях Радий Хабиров. Филиал «Патриота» в Зауралье может открыться в начале следующего года.