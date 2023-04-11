На крыше уфимской девятиэтажки обнаружен труп

В Уфе на крыше жилого дома обнаружено бездыханное тело мужчины. О смертельном случае рассказали в управлении гражданской защиты.
Известно, что погибшим является 45-летний уфимец. Его труп был найден на крыше одной из девятиэтажек Советского района. По предварительным данным, он сорвался с 16 этажа соседнего здания.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, медикам оставалось констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, он ушел из жизни добровольно. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.