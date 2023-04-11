В Уфе многоквартирные дома и детсад остались без холодной воды

В Уфе вновь произошла коммунальная авария. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе компании «Уфаводоканал».
В микрорайоне Инорс у дома №38/1 по улице Транспортной была выявлена утечка. Специалисты приступили к ремонтным работам, которые потребовали отключение 300-метрового водопровода.
В связи с этим ряд жилых домов в Калининском районе на некоторое время останется без холодной воды. Это многоквартирные дома по улице Транспортной, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44. Также подача ресурса приостановлена в детском саду №58, расположенном на Транспортной, 40/2.