В Уфе многоквартирные дома и детсад остались без холодной воды

В связи с этим ряд жилых домов в Калининском районе на некоторое время останется без холодной воды. Это многоквартирные дома по улице Транспортной, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44. Также подача ресурса приостановлена в детском саду №58, расположенном на Транспортной, 40/2.