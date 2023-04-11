В Уфе из-за сообщений о минировании было эвакуировано более 1100 человек

Сегодня, 11 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов рассказал о многочисленных ложных сообщениях о минировании.

Только за прошедшую неделю в экстренные службы поступило три сообщения о минировании зданий. В общей сложности было эвакуировано 1106 человек. Среди них 1054 ребёнка.