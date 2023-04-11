В Башкирии мужчина избил и ограбил инвалида

В Краснокамском районе перед судом предстал 35-летний местный житель. Его обвинили в нападении на мужчину с инвалидностью.

В июне прошлого года мужчина незаконно проник в квартиру знакомого. Он похитил телевизор и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В тот же вечер мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на прохожего, который был инвалидом по зрению. Дебошир выхватил из рук сельчанина телефон, угрозами заставил разблокировать его. Мужчине удалось оформить через приложение на украденном телефоне кредит на 120 тысяч рублей и вывести деньги.