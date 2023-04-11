Предприятия Нефтекамска прошли экспортное обучение

Специалисты «Скорой экспортной помощи» («СЭП») посетили предприятия Нефтекамска и Краснокамского района Башкирии. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Во время поездки представители ведомства побывали на предприятиях, занимающихся производством керамического кирпича, оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, производством полимерных смол. В ходе встреч эксперты «СЭП» рассказали предпринимателям о региональных и федеральных мерах поддержки, а также ответили на интересующие их вопросы.
Представители министерства посетили и КФХ Салавата Миннемухаметовав Краснокамском районе. Хозяйство производит мед, пчелопродукты и пчелопакеты. Салават Миннемухаметов также организовал музей пчеловодства, где он рассказывает об истории этого ремесла, а также проводит различные мастерклассы для всех желающих в рамках проекта «Семейный улей». Здесь также обсуждались перспективы выхода с медовой продукцией на экспорт.
Программа поддержки и развития экспорта «Скорая экспортная помощь» реализуется в РБ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2021 года. Пилотный выезд состоялся 1 февраля 2021 года в города Октябрьский, Нефтекамск и Ишимбайский район. Всего с февраля 2021 года по март 2023 года в рамках проекта «СЭП» был осуществлено 77 выездов мобильных бригад, 28 компаний заключили 65 экспортных контракта и расширили географию экспорта.