Предприятия Нефтекамска прошли экспортное обучение

Представители министерства посетили и КФХ Салавата Миннемухаметовав Краснокамском районе. Хозяйство производит мед, пчелопродукты и пчелопакеты. Салават Миннемухаметов также организовал музей пчеловодства, где он рассказывает об истории этого ремесла, а также проводит различные мастерклассы для всех желающих в рамках проекта «Семейный улей». Здесь также обсуждались перспективы выхода с медовой продукцией на экспорт.