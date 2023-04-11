Ремонт дорог и новая поликлиника: Радий Хабиров посетил Зауралье с рабочей поездкой

Ремонт «фонящих» дорог и строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену. В ходе рабочей поездки по башкирскому Зауралью глава республики Радий Хабиров посетил социальные объекты в Сибае и Баймаке. В этом году планируется капитально отремонтировать порядка 25 километров трассы Сибай – Акъяр. При общей протяженности автомагистрали в 103 километра реконструкция необходима половине пути.

Дорога, построенная в 80-х годах, сейчас является основной связующей артерией между Гайским горно-обогатительным комбинатом, Сибайским карьером, Юбилейным и Бурибайским. Ежедневно большегрузы перевозят по ней сотни тонн полезных ископаемых, что сказалось на качестве полотна. Оно изначально еще при строительстве не было рассчитано на высокие нагрузки. Первые 24 километра магистрали будут приведены в порядок уже в текущем году по республиканской программе ремонта «фонящих» дорог, запущенной по инициативе Главы Башкортостана с бюджетом в 4 млрд рублей.

Мы провели комплексный анализ обращений жителей, выполнили техническое обследование дорог. На основании этого сформировали перечень и график ремонта. Начинаем работу с трассы Сибай – Акъяр. Всего в этом году средства по программе ремонта «фонящих» дорог получат 19 муниципалитетов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Филиал военно-патриотического лагеря «Патриот» откроется на базе культурно-образовательного центра в деревне Культабан. Здесь же Радий Хабиров посетил и местный ФАП, пообщался с сотрудниками. А в разговоре с местными жителями Глава Башкортостана рассказал о планах расширения географии парка «Патриот».

Я специально выехал сюда, чтобы оценить возможности культурно-образовательного центра. Здесь уже есть материальная база для создания парка «Патриот». Конечно, требуется переоборудовать помещения. Мы найдём на это средства, чтобы в январе 2024 года парк начал работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У нас несколько тысяч человек ездят в «Патриот» в Чишминский район. Если парк будет здесь, то не нужно будет ехать несколько часов, это безопасность наших детей. Фаниль Ирмаков, начальник отдела образования администрации Баймакского района

Более полутора тысяч жителей Зауралья смогли получить лечение в Сибайском ковид-госпитале с момента его открытия. Сейчас под наблюдением врачей здесь находятся 53 пациента, в том числе 11 детей в соматическом отделении. Радий Хабиров осмотрел медучреждение, после чего встретился с родственниками участников СВО в центре поддержки. Он открылся в Сибае 13 марта. На данный момент в центре ведут деятельность специалисты комитета по делам молодежи, которые приняли и обработали более 30 обращений граждан по различным направлениям. Здесь же организован пункт сбора гуманитарной помощи.

Мы только начали разворачивать эту систему. Точно знаю, что это очень нужно, прежде всего для семей участников СВО. В Сибае работу организовали неплохо. На базе центра также откроем филиал федерального Фонда поддержки участников СВО и семей погибших военнослужащих, здесь будут работать социальные координаторы. Главная задача – не оставлять в беде семьи наших воинов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Посетил Радий Хабиров и строящиеся объекты. 31 марта получено разрешение на ввод в эксплуатацию средней школы в селе Старый Сибай, рассчитанной на 375 человек. А в Баймаке ведутся работы по возведению детского медучреждения. На объекте строители монтируют кровлю, возводят фасад и прокладывают внутренние инженерные сети, параллельно ведутся и отделочные работы. Открытие запланировано на 30 июня.

Новую жизнь получил и Зауральский агропромышленный колледж. В прошлом году из бюджета республики на капитальный ремонт здания и учебных мастерских было выделено более 56 миллионов рублей. По разным направлениям в колледже обучаются 395 студентов. В планах – заасфальтировать автодром, чтобы студенты смогли сдавать экзамены для получения водительских удостоверений категорий С и Д. Главе Башкортостана показали новые учебные классы, оборудование. Сами студенты созданными для них условиями довольны.

У колледжа богатая история. Он открылся в 1975 году, и с тех пор выпущены тысячи специалистов аграрного сектора. Большие надежды руководство учебного заведения возлагает и на нынешних студентов, которым предстоит не только осваивать современную сельхозтехнику, но и внести вклад в развитие всего Зауралья.