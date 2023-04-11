Российские ученые создали программу, которая сможет распознавать речь по губам

Ученые из Санкт-Петербурга разработали приложение для смартфона и нейросеть, которая сможет распознавать речь по губам. Об этом сообщает Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН.

- Ученые придумали алгоритм и приложение для смартфона, которое сможет считывать речь пользователя, когда шумно. Такой сервис может пригодиться в отраслях, где используются голосовые команды.

Искусственный интеллект сможет распознавать несколько сотен наиболее распространенных команд. Также искусственный интеллект сможет сам решить, что даст максимальную точность при распознавании: картинка, звук или и то, и другое. В настоящее время программа проходит тестирование. На данный момент нейросеть по губам распознала около 80% информации. Программу планируют улучшать.