Новые добровольческие батальоны Башкирии войдут в состав именного мотострелкового полка

Формируемые в республике добровольческие батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры» войдут в состав именного мотострелкового полка Башкортостана. С идеей его создания к Радию Хабирову обратились представители добровольческих формирований. Глава региона поддержал инициативу.
Жители Башкортостана проявляют заинтересованность в участии в специальной военной операции. Как сообщает информагентство «Башинформ», беседа и набор кандидатов уже не ограничивается их посещением центрального общественного штаба. Его члены сами выезжают в муниципалитеты. На днях они побывали в Кумертау и Бирске, а также в Аскинском, Караидельском и Мишкинском районах. Они встретились не только с местными жителями, но и представителями военкоматов и главами администраций.