Новые добровольческие батальоны Башкирии войдут в состав именного мотострелкового полка

Жители Башкортостана проявляют заинтересованность в участии в специальной военной операции. Как сообщает информагентство «Башинформ», беседа и набор кандидатов уже не ограничивается их посещением центрального общественного штаба. Его члены сами выезжают в муниципалитеты. На днях они побывали в Кумертау и Бирске, а также в Аскинском, Караидельском и Мишкинском районах. Они встретились не только с местными жителями, но и представителями военкоматов и главами администраций.