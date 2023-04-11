В Уфе завершились чемпионат и первенство республики по пауэрлифтингу

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, из них около 50 – девушки. Многие атлеты улучшили свои результаты, обновили рекорды и получили долгожданные звания.
Вес взят! Долгожданная надпись на экране для Ильнура Саляхова. Всё решалось в третьем подходе, где Саляхов взял вес 297,5 килограммов. К этому результату атлет шёл долго, впервые одержав победу на чемпионате республики. Ильнур обновил свой личный рекорд по сумме троеборья и выполнил норматив мастера спорта.
В отличие от тяжелой атлетики, где всего два ключевых движения – толчок и рывок штанги, пауэрлифтинг – это троеборье, где со штангой необходимо выполнить целый ряд упражнений: приседания, жим лёжа и становую тягу. И если у Саляхова борьба шла до последнего подхода, то в весовой категории до 93 килограммов Валерий Хоперский сходу захватил лидерство.
Чемпионат проводится в трёх возрастных категориях: среди юношей, юниоров и взрослых. 200 атлетов из 20 районов республики, а также Челябинской и Оренбургской областей выявляли сильнейших на протяжении трёх дней. Победители отобрались на чемпионат ПФО, который пройдёт осенью в Чебоксарах.
Среди ближайших турниров федерации пауэрлифтинга Башкортостана – чемпионат республики по жиму лёжа. Он традиционно пройдёт в мае в Кумертау.