В Уфе завершились чемпионат и первенство республики по пауэрлифтингу

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, из них около 50 – девушки. Многие атлеты улучшили свои результаты, обновили рекорды и получили долгожданные звания.

Вес взят! Долгожданная надпись на экране для Ильнура Саляхова. Всё решалось в третьем подходе, где Саляхов взял вес 297,5 килограммов. К этому результату атлет шёл долго, впервые одержав победу на чемпионате республики. Ильнур обновил свой личный рекорд по сумме троеборья и выполнил норматив мастера спорта.

Заказал тот вес, который не поднял на втором подходе. Передо мной парнишка поднял вес, сравнявшись со мной. Но он был легче меня сам по весу, поэтому обгонял меня. Собрался, это дало мне допмотивацию, чтобы выиграть. Голос сел. Ильнур Саляхов, победитель чемпионата Республики Башкортостан по пауэрлифтингу

В отличие от тяжелой атлетики, где всего два ключевых движения – толчок и рывок штанги, пауэрлифтинг – это троеборье, где со штангой необходимо выполнить целый ряд упражнений: приседания, жим лёжа и становую тягу. И если у Саляхова борьба шла до последнего подхода, то в весовой категории до 93 килограммов Валерий Хоперский сходу захватил лидерство.

Впечатления очень бурные были, особенно когда в зал пришёл. Волнение, спортивная лихорадка. Готовился очень дисциплинированно, ответственно подходил к каждому мероприятию. Тренер говорил, я выполнил. Валерий Хоперский, победитель чемпионата Республики Башкортостан по пауэрлифтингу

Чемпионат проводится в трёх возрастных категориях: среди юношей, юниоров и взрослых. 200 атлетов из 20 районов республики, а также Челябинской и Оренбургской областей выявляли сильнейших на протяжении трёх дней. Победители отобрались на чемпионат ПФО, который пройдёт осенью в Чебоксарах.

Предоставили нам замечательное оборудование международного класса, несколько жимовых стоек, диски, штанга, все сертифицированное, международное оборудование, на таком поднимают на чемпионатах мира и чемпионата Европы. Уровень соревнований благодаря помощи Минспорта РБ вырос. Рост результатов наблюдаем. Салават Масягутов, заместитель главного судьи соревнований