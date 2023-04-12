В Уфе обсудили вопросы раздельного сбора мусора

Необходимо больше контейнерных площадок и чёткое разделение мусора. «На чистоту» в Уфе поговорили на совещании в правительстве республики. Главы районов и городов доложили о том, как обстоит ситуация в муниципалитетах.
Так, например, в Стерлитамаке требуется дополнительно организовать 68 контейнерных площадок. Премьер-министр правительства попросил пересчитать цену объектов и уменьшить стоимость строительства. Также участники заседания обсудили тему раздельного сбора мусора. Необходимо зафиксировать единые цвета обозначений для каждого вида отходов, чтобы создать ассоциации у жителей. А со стороны региональных операторов – проследить за добросовестным вывозом таких цветных ящиков, отметил премьер.