В Башкирии мальчика, на которого напали с топором, перевели в общую палату

Стало известно состояние 12-летнего ребёнка, на которого с топором напал родственник. Об этом сообщил глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.

Напомним, на ребёнка в бане с топором напал 27-летний родственник, который испытывал личную неприязнь к мальчику. Удары пришлись по конечностям. В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали с травмами рук и ног. Ребёнок потерял много крови. После оказания необходимой помощи его доставили в Уфу в РДКБ.