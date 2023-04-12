Пьяный житель Уфы устроил ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» проехал на запрещающий сигнал светофора, к тому же во время оформления процессуальных документов у него имелись признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ («отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения»). Машину поместили на спецстоянку.