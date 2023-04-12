В Уфе неизвестный сбил школьника на велосипеде и скрылся с места ДТП

В Уфе восьмиклассник оказался под колесами авто. Его сбил неизвестный водитель, а затем скрылся с места ДТП.

Известно, что 15-летний подросток ехал на своем велосипеде по улице Машиностроителей. Около 17-го дома на него наехал автомобиль, когда школьник пересекал по пешеходному переходу проезжую часть. В результате аварии юный уфимец получил различные травмы.