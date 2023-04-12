В Уфе неизвестный сбил школьника на велосипеде и скрылся с места ДТП

В Уфе восьмиклассник оказался под колесами авто. Его сбил неизвестный водитель, а затем скрылся с места ДТП.

Фото №1 - В Уфе неизвестный сбил школьника на велосипеде и скрылся с места ДТП

Известно, что 15-летний подросток ехал на своем велосипеде по улице Машиностроителей. Около 17-го дома на него наехал автомобиль, когда школьник пересекал по пешеходному переходу проезжую часть. В результате аварии юный уфимец получил различные травмы.

Его доставили в травмпункт, где медики диагностировали ушибленные раны правого коленного сустава и правой височной области.

Сейчас правоохранители разыскивают водителя, так как он не пришел на помощь ребенку и скрылся с места аварии.

«Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим позвонить по телефонам: 8-937-300-06-02 либо 02. Конфиденциальность гарантируется!».

пресс-служба ГИБДД по РБ
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