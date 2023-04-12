Самая длинная липовая аллея в России появится в Уфе

Напомним, с 22 апреля по 13 мая в Башкирии в пятый раз пройдет экологическая акция «Зеленая Башкирия», едиными днями проведения акции определены 29 апреля и 13 мая. Предполагается, что в ней примут участие более 90 тыс. человек и 1700 единиц техники.