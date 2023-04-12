Самая длинная липовая аллея в России появится в Уфе

В Уфе появится самая длинная липовая аллея в России. Об этом рассказали в городской мэрии. В столице Башкирии уже активно ведутся подготовительные работы к высадке деревьев.

Фото №1 - Самая длинная липовая аллея в России появится в Уфе

«В рамках этой масштабной акции 26 апреля состоится единовременная высадка „Аллеи горожан“ вдоль всего проспекта Октября. Материалом послужат сортовые саженцы лип высотой 4-4,5 метра».

пресс-служба мэрии Уфы

Напомним, с 22 апреля по 13 мая в Башкирии в пятый раз пройдет экологическая акция «Зеленая Башкирия», едиными днями проведения акции определены 29 апреля и 13 мая. Предполагается, что в ней примут участие более 90 тыс. человек и 1700 единиц техники. 

В ходе весенней акции будет высажено 24 тысячи крупномерных деревьев и более 57 тысяч других саженцев. 

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