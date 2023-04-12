Стало известно, как в Уфе пройдет книжный фестиваль «Китап-байрам»

- Ориентиром для себя мы взяли Московскую книжную ярмарку. Наше мероприятие будет проводиться ежегодно и, надеемся, станет таким же популярным. Ярмарка станет крупномасштабным событием и займет не только пространство Советской площади, но и прилегающую к ней территорию: площадку перед Башкирским государственным педагогическим университетом им.М.Акмуллы, всю улицу Советскую перед Национальным музеем, аллею по улице Ленина – между Национальной библиотекой и Медицинским университетом. Это будет комплексное, разностороннее событие. Самая большая зона будет поделена на две части – это выставка издательств и экспозиция книжных магазинов, а вокруг них разместятся специальные тематические зоны: детская, молодежная, кулинарная и многие другие, пройдут мастер-классы. Посетители увидят книги по психологии, научную литературу, национальную и классическую художественную. На всех площадках все три дня будут проходить различные активности – мастер-классы, встречи с писателями, критиками, драматургами. Состоятся конкурсы иллюстраторов книг среди детей и пробы пера для юных писателей и поэтов, конкурс сэсэнов, - поделилась Наталья Лапшина.

Наталья Лапшина