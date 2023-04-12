Стало известно, как в Уфе пройдет книжный фестиваль «Китап-байрам»

Приближается дата открытия первой книжной ярмарки «Китап-байрам», которая пройдет в Уфе. Фестиваль планируется открыть 26 мая. Он продлится три дня, говорят организаторы.

Фото №1 - Стало известно, как в Уфе пройдет книжный фестиваль «Китап-байрам»

Предполагается, что ярмарка пройдет в формате Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ и книжного фестиваля «Красная площадь» и будет проходить каждый год.

Подробнее о проекте «Китап-байрам» рассказала первый заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина в программе «Интервью» телеканала БСТ.

- Ориентиром для себя мы взяли Московскую книжную ярмарку. Наше мероприятие будет проводиться ежегодно и, надеемся, станет таким же популярным. Ярмарка станет крупномасштабным событием и займет не только пространство Советской площади, но и прилегающую к ней территорию: площадку перед Башкирским государственным педагогическим университетом им.М.Акмуллы, всю улицу Советскую перед Национальным музеем, аллею по улице Ленина – между Национальной библиотекой и Медицинским университетом. Это будет комплексное, разностороннее событие. Самая большая зона будет поделена на две части – это выставка издательств и экспозиция книжных магазинов, а вокруг них разместятся специальные тематические зоны: детская, молодежная, кулинарная и многие другие, пройдут мастер-классы. Посетители увидят книги по психологии, научную литературу, национальную и классическую художественную. На всех площадках все три дня будут проходить различные активности – мастер-классы, встречи с писателями, критиками, драматургами. Состоятся конкурсы иллюстраторов книг среди детей и пробы пера для юных писателей и поэтов, конкурс сэсэнов, - поделилась Наталья Лапшина.

Наталья Лапшина

В рамках книжной ярмарки «Китап-байрам» пройдут такие мероприятия как конкурс среди издательств «Книга года на Земле Урал-батыра», конкурс чтецов «История родной земли в стихах», финал республиканского литературного конкурса начинающих поэтов и писателей «Проба пера», Республиканский конкурс детского художественного творчества «Урал-Батыр», форум писателей и драматургов, выставка рукописей из архива известных писателей в Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, музыкально-поэтические представления по мотивам произведений известных поэтов, кинопоказы – экранизации лучших произведений русской, башкирской литературы, выставка редких книг из личных архивов известных писателей в Национальном музее Республики Башкортостан, презентация новых книг, представленных в павильоне «Региональная история. История Башкортостана», вечерние читки «Читаем вместе», конкурс кубаиров, сэсэнов - «Әйтеш», презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана».

Также Наталья Лапшина подробно рассказала о целях проведения Первой Международной книжной ярмарки «Китап-байрам»:

- Мы проводим это мероприятие в целях популяризации интереса к книге и чтению, пробуждения интереса к художественному слову и патриотического воспитания подрастающего поколения. Будем говорить о национальной литературе, о классической русской литературе, которая воспитала в нас то, что даёт силы жить, из-за чего мы чувствуем себя гражданами нашей страны. Немаловажен и международный статус «Китап-байрама». Башкортостан сегодня заявляет о себе как о центре притяжения большого международного события. Наш регион уникален в этом плане – мы сами создаём культурный продукт, неповторимый контент. Нам есть что представить в любом направлении. Все наши издательства и крупные книжные магазины станут участниками. Это мероприятие, в том числе, даст возможность познакомить и магазины, и читателей с книжными новинками.

Наталья Лапшина

Первая Международная книжная ярмарка - событийная площадка ведущих издательств интеллектуальной литературы и независимых книжных магазинов, арт-пространств, различные городских инициатив, которые работают в сфере культурного просвещения и производства. Она станет пространством диалога, патриотического воспитания, яркого события в жизни города и республики.

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