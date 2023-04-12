Стало известно, как в Уфе пройдет книжный фестиваль «Китап-байрам»

Приближается дата открытия первой книжной ярмарки «Китап-байрам», которая пройдет в Уфе. Фестиваль планируется открыть 26 мая. Он продлится три дня, говорят организаторы.
Предполагается, что ярмарка пройдет в формате Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ и книжного фестиваля «Красная площадь» и будет проходить каждый год.
Подробнее о проекте «Китап-байрам» рассказала первый заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина в программе «Интервью» телеканала БСТ.
В рамках книжной ярмарки «Китап-байрам» пройдут такие мероприятия как конкурс среди издательств «Книга года на Земле Урал-батыра», конкурс чтецов «История родной земли в стихах», финал республиканского литературного конкурса начинающих поэтов и писателей «Проба пера», Республиканский конкурс детского художественного творчества «Урал-Батыр», форум писателей и драматургов, выставка рукописей из архива известных писателей в Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, музыкально-поэтические представления по мотивам произведений известных поэтов, кинопоказы – экранизации лучших произведений русской, башкирской литературы, выставка редких книг из личных архивов известных писателей в Национальном музее Республики Башкортостан, презентация новых книг, представленных в павильоне «Региональная история. История Башкортостана», вечерние читки «Читаем вместе», конкурс кубаиров, сэсэнов - «Әйтеш», презентация проекта «Вышитая карта Башкортостана».
Также Наталья Лапшина подробно рассказала о целях проведения Первой Международной книжной ярмарки «Китап-байрам»:
Первая Международная книжная ярмарка - событийная площадка ведущих издательств интеллектуальной литературы и независимых книжных магазинов, арт-пространств, различные городских инициатив, которые работают в сфере культурного просвещения и производства. Она станет пространством диалога, патриотического воспитания, яркого события в жизни города и республики.