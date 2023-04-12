В Уфе спасатели пришли на помощь коту, который застрял в окнах

Помощь спасателей Уфы потребовалась домашнему котику. Питомец застрял между окон в доме по улице Правды.

11 апрели кот попытался вылезти из окна на пятом этаже. Однако он застрял между открытыми окнами. Самостоятельно выбраться котёнок не смог.

Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши дома и помогли животному. При этом хозяев в доме не было. Кота вытащили и передали соседям.

Отмечается, что такие инциденты не редкость. Любопытные зверьки часто застревают в окнах. Иногда такие случаи заканчиваются трагически.