В Уфе ребёнок нерадивой матери голодный приходил к соседям

Как сообщили в прокуратуре региона, женщина не занималась воспитанием своего 7-летнего малыша, не заботилась о его физическом и ментальном здоровье. Также женщина морила ребёнка голодом. Мальчик был вынужден питаться у соседей. В дом нерадивая мать часто приводила сомнительных знакомых, которые выпивали, принимали наркотики и устраивали драки.