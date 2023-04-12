В Уфе ребёнок нерадивой матери голодный приходил к соседям

В Уфе 33-летнюю местную жительницу обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Как сообщили в прокуратуре региона, женщина не занималась воспитанием своего 7-летнего малыша, не заботилась о его физическом и ментальном здоровье. Также женщина морила ребёнка голодом. Мальчик был вынужден питаться у соседей. В дом нерадивая мать часто приводила сомнительных знакомых, которые выпивали, принимали наркотики и устраивали драки.
Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Сейчас ребенок помещен в социальное учреждение.