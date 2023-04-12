В Башкирии ведутся поиски 17-летнего Кирилла Абдуллина из Уфы

В Уфе пропал 17-летний Кирилл Абдуллин. О начале поисковых работ сообщили в «БашРегионСпас».
По данным поисковиков, подросток ушел из дома накануне, 11 апреля, и не вернулся. На связь с близкими он не выходит.
На момент исчезновения он был одет в «песочное» пальто до колен, серые брюки, коричневые ботинки и шляпу. Среди особых примет — худощавое телосложение, вьющиеся темно-русые волосы и зелено-карие глаза.
Всех, кому известно о местонахождении Кирилла Абдуллина, просят позвонить по телефону 8-937-3-102-112 или на единый номер 112.