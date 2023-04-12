В Уфе ведутся поиски 8-летнего ребёнка

Волонтёры поисково-спасательной организации «БашРегионСпас» сообщили о старте поисков ребёнка.
Сегодня, 12 апреля, в Уфе пропал 8-летний Ян Головин. Известно, что утром он вышел из дома, но обратно так и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: бело-синяя куртка, белая рубашка, темная кофта, темные брюки, светло-серые кроссовки, шапка.
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят сообщить по телефону: 8 937 3 102 112 или 112.